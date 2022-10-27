超市龍頭全聯在抗通膨議題下，自28日起推出為期35天周年慶，為衝「全支付」會員年底300萬，集中火力加碼推出逾300項商品買一送一，且使用全支付全額支付單筆每滿千元，送1,000福利點，搭配結合PX Pay「滿月紅利」以及銀行卡友日，最高回饋可達16.1％，力拚全檔目標突破140億元，較去年同期增長一成。

全聯行銷部協理劉鴻徵指出，今年前三季業績近一成成長，觀察解封後確實來客有少許減少，但近來因天候轉涼來客又開始增多，通膨議題對講究最低價的全聯來說相對利多。

全聯目前全台達1,118家門市，每年以50～80家速度展店，今年全年家數有望超越1,120家，全年業績上看1,900億元；其中，大潤發品牌則獨立作業，目前整合資源兩大部分先行銷再會員共通，其中行銷部分預計明年起可一起行銷，一年檔次24～26檔不等，至於會員整合則視情況最 快明年底開通，全支付部分，大潤發全台門市率先在今年底前即可加入電支行列。

劉鴻徵不諱言，為了快速衝出「全支付」版圖，今年上半年確實有樽節行銷開支，主要鎖定下半年全支付上線與周年慶檔期共同行銷；目前「全支付」在上線52天即衝破200萬會員，估計周年慶再衝一波，年底挑戰300萬會員。

全聯祭出史上最殺周年慶規格，強調聰明抗通膨，省錢、省資源；其中省錢部分推出超過300項商品憑卡買1送1、第2件5折起外，更結合全支付優惠，限定10天實體門市福利卡友使用全支付全額支付單筆每滿千元，送1,000福利點，搭配結合PX Pay「滿月紅利」以及銀行卡友日，最高回饋可達16.1％；至於「省資源」則同步推出自備購物袋，有機會抽100萬福利點帶回家，透過全支付消費，加碼2％回饋。