讓孩子滿載童年回憶！「溜滑梯、盪鞦韆.....還記得你童年時候玩過的遊戲嗎？」新北市長侯友宜把孩子的快樂童年也規劃入市政重點，在新北大都會公園打造31座動物造型與彩虹溜滑梯，包含台灣黑熊、台灣獮猴、櫻花鉤吻鮭等動物通通現身，成為全台最大共融且全齡化堤坡特色滑梯樂園，不只達到親水、親景、親自然及與水共融的願景，今年夏天更開放海世界水樂園，滿足大小朋友一站到底、海陸通玩的樂趣。

「《改變的勇氣》六部曲，要帶大家到全台灣最多歡笑聲的地方！」每到假日，很多孩子都會跟爸爸媽媽撒嬌，嚷著要去公園玩，充滿活力和歡笑聲的公園，不只是孩子放電的好去處，更是長輩們運動休閒的好所在。熊猴森樂園，一個讓孩子滿載童年回憶的地方，從人跡罕至的防汛高灘地變身主題遊戲場，讓藝術與運動融入生活。

侯友宜指出，新北市約有1,382公頃的高灘用地，平時用於防汛，經過多年努力，在大型水岸空間營造工作的支持下，開闢為新北河濱公園，在河川防洪功能不打折的基本條件下，將整體空間做更有效的規劃和應用，導入各種多元遊憩設施，民眾在防洪安全的基礎上，享用生態與公園兼具的大型綠地空間，不只達到親水、親景、親自然及與水共融的願景，更賦予二重疏洪道新的生命與內涵。

「這座全台最大共融且全齡化堤坡特色滑梯樂園就在新北大都會公園！」侯友宜介紹，打造31座動物造型與彩虹溜滑梯，包含台灣黑熊、台灣獮猴、櫻花鉤吻鮭等動物通通現身，讓孩子在遊戲的過程可以認識更多台灣的特有動物，豐富孩童知識、激發想像創意外，更讓全家大小共享天倫之樂。今年夏天更開放海世界水樂園，以台灣海洋生物為造型的戲水遊具，滿足大小朋友一站到底，海陸通玩的樂趣。

侯友宜說，世界上最溫暖的是孩子們天真無邪的笑容，行程途中只要經過公園，看見孩子們的笑顏，都感到相當欣慰，每一分努力，就是要讓孩子們的童年，裝滿了歡笑，也裝滿了快樂，對的事，我們定全力以赴、盡心盡力，團隊努力耕耘的每一滴汗水，都有著實現安居樂業的使命！