為加速麻豆、佳里地區產業發展及落實公有土地永續利用，南市府釋出8筆大面積且形狀方整之工業區土地，共計約5公頃，將於本月31日下午2時，在南科贊美酒店舉辦地上權招商說明會，地政局表示，以市價3至4成低廉的權利金吸引優質廠商進駐，預計可收回6億元的開發成本。

麻豆工業區市地重劃區位於國道1號麻豆交流道西側，總面積為110.83公頃，開發完成後可提供近 90 公頃的優質工業用地，同時取得21公頃公共設施用地，除地主分配取得之工業用地外，市府取得約15公頃抵費地供工業發展與利用，除公開標售外，同時採設定地上權等多元化方式處分土地。

地政局長陳淑美表示，市府斥資21億元進行市地重劃工程，包括公園、廣場、 新闢道路、兩座大型滯洪池及三座跨越埤頭排水之新建橋梁，並配合重劃工程同時施作麻豆及麻柚抽水站，具備完善的交通動線及排水系統，並大幅改善麻豆區易淹水問題，並於今年1月正式完工啟用。

地政局表示，市府取得約15公頃抵費地供工業發展與利用，此次招商釋出約5公頃的土地，以活絡工業區土地的供給，並吸引優質廠商及優秀人才進駐，同時藉由高速公路等便利的交通網，結合既有之空間架構，擴大南部科學園區之蛋黃區，成為南部科學園區衛星園區最佳據點，滿足大台南地區未來工業發展需求，並提供充足的就業機會，帶動區域經濟成長。