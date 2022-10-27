年底選戰倒數30天，民進黨籍屏東縣長候選人27日在競選總部舉行政見說明會，她提出勞動、青年政策，她說，勞動夥伴是推動產業發展的原動力，而青年夥伴則是發揮創新，讓屏東產業維持活力的重要角色，而在主張打造優質就業環境的同時，也要兼顧相對弱勢者。

她說，勞動政策與產業發展息息相關，未來在各項產業園區陸續到位後，將創造更多元的就業機會。同時，她也提出照顧相對弱勢求職者，如婦女二度就業、新住民、中高齡者等就業服務；她會持續優化就業媒合平台，讓想要留鄉工作的人能就業順利，協助提升勞動品質。

至於青年政策，她說，青年是推動屏東向前的中堅力量，所以她將完善青年就創業輔導機制，落實產官學三方合作，使青年留居屏東就創業是刻不容緩的任務，此外，也將透過活化縣內閒置空間，改造為創業基地，鼓勵青年進駐並發揮創意開創事業。

另一方面，她也將協助青年職涯探索、開拓經驗視野、引領關心公眾議題和培養從事數位產業能力等，他說，這也是對青年發展不可或缺的一部份。

周春米期望，未來能與屏東青年共同開創更多的職涯發展可能性，也協助已有目標定位的青年減少摸索時間，把握就創業先機。