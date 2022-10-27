2022赤嵌萬神節將在本月29、30日在台南全美戲院前封街舉辦，首次加入「值星宮廟」的概念，以台灣首廟天壇為主角，主辦方經擲筊請示玉帝許可，八家將首度在玉帝面前演出，隨後各地陣頭踩街遊行至永福路，為赤嵌萬神節揭開序幕。

萬神踩街陣頭人數約150人，29日下午1點從天壇出發後，行經忠義路二段、民權路二段，最後再到永福路二段的全美戲院前主舞台。因應2天活動，永福路二段之民權路至民生路區段將進行雙向封街進行。

主辦單位赤嵌朋派商圈表示，此次萬神節以天壇為題，主視覺圖像皆拆解自天壇中的視覺符碼，利用萬花筒濾鏡的視角重組，由天壇正殿的金黃帷幕當主色，對比騰雲駕霧的祥龍，展現玉帝神聖的氣韻，由國寶畫師顏振發繪製看板高掛在全美戲院。

赤嵌朋派商圈也提醒，民眾在活動期間到赤嵌朋派會員店家購物滿100元，就送商圈市集消費登錄劵，登入就有機會抽中豪宅，百萬名車，宏佳騰智慧電車，機票，住宿卷，10萬現金等等許多種大獎。