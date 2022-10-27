高雄市美濃白玉蘿蔔季活動每年冬季吸引不少遊客參加，隨著疫情趨緩，美濃農會邀請大家年底可趁機「揪團」來趟白玉蘿蔔、好豆的產地小旅行，農會也特別與雄獅旅遊合作，並結合公所打造的小規模花海，希望能在疫後吸引更多觀光客遊玩美濃。

美濃區農會表示，今年美濃種植250公頃左右的白玉蘿蔔，除了批發市場拍賣的一級產業，透過農村媽媽巧手醃漬的二級加工品，更希望結合休閒產業的三級觀光，達成六級產業的目標。

而今年11月19、20日登場的蘿蔔好豆季就在最適合栽種白玉蘿蔔的美濃山下舉辦，場地面積共1.7公頃，其中1公頃種植白玉蘿蔔讓遊客動手摘蘿蔔體驗，另0.7公頃由美濃區公所種植波斯菊花海，遊客可在風景優美的環境體驗拔蘿蔔樂趣外，還能欣賞花海之美。

此外，今年的蘿蔔好豆股東會，美濃農會與雄獅旅遊合作，配合股東會的開園時間針對北中南的遊客規劃遊程，除了體驗採收白玉蘿蔔或毛豆、享受農家招待外，還能在專業導遊的帶領下遊玩高雄，少了行程規畫的煩惱，讓出門旅遊更輕鬆愜意。

美濃農會指出，除了11月19、20日的主活動，2022美濃白玉蘿蔔還有好豆股東會，共有白玉蘿蔔400股、毛豆160股，計有12場次，每股700元，蘿蔔約可採收40台斤以上、毛豆約可採收20台斤以上。詳細認股資訊可搜尋FB：美濃白玉蘿蔔及好豆股東會。股東會認購網站：美濃專賣店EC，單一報名網站，11／4（五）早上10點準時開賣，限量560股，數量有限，賣完即止。