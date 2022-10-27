國際清算銀行（BIS）最近的一份報告顯示，中國的數字人民幣在迄今為止世界上最大的跨境中央銀行數字貨幣（CBDC）試驗中佔據了中心位置，其發行量最大，交最活躍，表明了中國政府不受地緣政治緊張局勢的影響，持續加快人民幣全球化進程。

《路透》報導說，為期6周的測試於上月底結束，是M-Bridge（數字貨幣橋）項目的一部分，這個項目試點使用中國、香港、泰國和阿拉伯聯合大公國中央銀行發行的數字貨幣進行跨境支付。

雖然全球緊張局勢加劇，這次大規模測試仍非常成功。中國數字貨幣e-CNY在使用CBDC結算跨境交易的2200萬美元試點中發行量最大，交易也最活躍。

普華永道經濟師趙斌（G. Bin Zhao）說：「世界上許多國家，包括中國，都對美國的金融制裁保持警惕。這為中國提供了一個歷史性的窗口，在美國將美元武器化的同時，促進人民幣國際化。」他補充說，數字人民幣就是個捷徑。

俄羅斯在2月入侵烏克蘭後，被西方踢出了美元體系。而剛結束的中共20大上，中國國家主席習近平重申統一台灣的目標，並稱中國不會承諾放棄使用武力。華盛頓則提出警告說，對台灣動武將會面臨嚴重後果。

香港渣打銀行經濟師丁爽（Shuang Ding）說：「感受到來自美國的威脅......為了確保經濟和金融安全人民幣，全球化更像是一種『必需品』，非『奢侈品』。」

為了促進人民幣的在全球的使用，中國人民銀行在7月將與香港的貨幣互換機制升級為永久性協議，並且在9月，中國同意在哈薩克斯坦建立一個人民幣清算中心。俄羅斯被制裁後，越來越多的俄羅斯公司行人民幣債券。

中國在發展央行數字貨幣的全球競爭中處於領先地位，並且正在加強國內的試點計劃，中國參與m-Bridge項目代表其促進全球規模化數字人民幣的雄心。

由國際清算銀行創新中心和四家參與央行聯合發起的m-Bridge項目，旨在最終建立一個高效、低成本的數字支付共享平臺，以促進全球貿易。

但是，中國的人民幣國際化，無論是否數字化，都面臨著挑戰，因為受到新冠疫情和房地產危機的影響，經濟增速放緩。普華永道的趙斌說，「無論是數字人民幣還是人民幣，最終中國的國家實力是決定性的因素。只有中國經濟穩固發展，人民幣或數字貨幣才會被廣泛接受。」

另一個不利因素是人民幣的下滑，今年人民幣兌美元匯率已經下跌了約12%。渣打銀行丁爽說：「由於基本面惡化導致的持續貶值，可能會削弱對人民幣的信心。」

人民幣作為全球支付貨幣的份額已經連續5個月攀升，但仍然很低，9月份為2.44%，而根據國際資金清算系統SWIFT的數據，美元份額為42.3%，歐元為35.2%。