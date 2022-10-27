根據《TVBS》今天(27日)公布的最新新竹市長選戰民調，民眾黨候選人高虹安支持度為34%，民進黨沈慧虹27%、國民黨林耕仁21%。其中20-29歲支持度，沈慧虹較7月減少13個百分點至25%。前民進黨立委林濁水表示，沈慧虹在20～29歲年輕票繼續暴跌，還有台北市、桃園市等縣市，民進黨年輕票也都輸，真可怕！

林濁水今(27日)在臉書貼文表示，最新的新竹市長選戰民調，民進黨沈慧虹上升了4%，很好。但是她在20～29歲這個年齡層的年輕票，反而繼續暴跌，從38%掉到25%。他甚至點出，台北市、桃園市，民進黨年輕票也都輸，真可怕，看來林智堅風暴還持續發威，從這一點來看，選舉若要贏，黨一定得好好處理。

網友紛紛回應，「50幾歲的人如果接到電話民調，然後說自己是25歲，請問這樣的受訪要如何判定是否有效呢？」、「中央集權的國家的地方選舉沒那麼重要，讓非中央執政的政黨多當選一些席次，整體的權力比較平衡，不會過於集中」、「要是事件爆發之初，承認論文瑕疵並退選，也不會弄到今天這樣」。

還有網友認為，「看看現在20-29歲的影視偶像和崇拜的網紅都是些什麼樣的人」、「樂觀棄保，只要讓塔綠班倒，誰當選都可以」、「輸才會檢討反省」。