萬聖節將近，許多民眾都開始準備相關擺飾希望開心過節。不過有一名女網友表示，她透過蝦皮訂購許多萬聖節裝飾，沒想到到貨後打開紙箱一看，裡頭竟放著「擺設燈缺貨」的紙條，讓她氣得大罵，「你不知道南瓜燈是重點嗎！萬聖節怎麼可以沒有南瓜燈啦」，許多網友更發現，缺貨單是制式化規格，直言「賣家應該是缺貨慣犯」。

原PO在臉書粉專「爆怨公社」發文表示，她為了萬聖節提早在蝦皮上訂購許多萬聖節裝飾，取貨打開紙箱卻發現少了南瓜燈，店家指放著一張紙條說「擺設燈缺貨」，要線上退款給她，讓原PO氣得開罵，「你不知道南瓜燈是重點嗎！萬聖節怎麼可以沒有南瓜燈啦」，最後只好申請退貨。

原PO質疑，賣家發現南瓜燈缺貨後，並未通知是否要更換款式還是取消訂單，就這樣直接裝箱出貨，「搞得我還要再另外跑去買…」，她查詢店家負評後才驚覺，原來店家缺貨照樣出貨的狀況已經不只一次。

對此，許多網友紛紛回應，「現在很多賣家都很扯，缺貨也不講、也不問，直接寄其他東西過來」、「蝦皮安心退就是為了制裁這種沒水準的賣家的」、「快去家樂福看，家樂福很多」，另外有眼尖網友指出，「制式化的缺貨單…賣家應該是缺貨慣犯」。