經濟部於27日辦理「2022臺灣美食國際商談媒合會」，推動臺灣餐飲服務業發展，今年透過辦理通路商選品、國際媒合會及海外展售等一系列活動，串聯海外合作夥伴及資源，協助我國餐飲業者開拓海外市場；今天媒合會邀請到8國16家國外買主與臺灣24家知名餐飲品牌進行一對一媒合洽談，以創造雙方合作機會。

經濟部商業司表示，此次媒合會集結眾多具輸出潛力的美食產品，供海外買主採購，海外買主都相當看好臺灣美食在國際市場的發展性，也積極在臺灣找尋合適輸出的品項。會中完成2家業者與貿易商簽署採購合作意向書，包括老字號的「鄧師傅功夫菜」臺菜餐廳，將與澳洲海旭（Hai-Xu International）合作，把特色料理鮑魚海皇羹及鮑魚烏參佛跳牆等上架至澳洲Seekit超市販售；還有傳承自八十年代臺中南屯麵館的「津醬」，不僅獲得iTQi風味絕佳獎章，也在此次與美國綠鉑特（United Kanboo）合作，規劃明年將家鄉味麵食產品上架至臺灣購電商平台。

經過今天上午的媒合洽談，澳洲海旭與玉米三巷冰淇淋已預計於年底將芒果雪酪及芭樂雪酪上架至澳洲通路；還有美國BiFlow與丸文食品、加拿大Causeway Mercantile與鈺善閣素食、澳洲海旭與海濱海產等，後續也將進一步進行試樣及報價。而其他參與媒合會的餐飲業者也已陸續與國際買主洽談中，相信一定會有更多新的合作案，將臺灣美食帶向海外市場。

另外，從10月21日至11月24日，也與美國H MART超市合作，以「辦桌」為主題舉辦「臺灣美食節Taiwan Food Festival」，協助呷七碗、這一鍋、鄧師傅功夫菜、關北紅豆餅、萬丹椒朋友、老四川、食在福等7家餐飲業者產品輸出，包含佛跳牆、紅龜粿、金瓜米粉、油飯及鍋燒意麵等，都是相當具臺灣特色的美食，總採購金額約27.4萬美元（約新臺幣877萬）；若此次市場銷售反應佳，未來將會與H MART進行長期合作，不僅可讓臺灣遊子一解思鄉之情，也讓更多當地消費者品嚐到臺灣美食的好滋味！

臺灣國門已重新開啟，隨著疫後國際商機回溫，餐飲業者陸續重啟海外布局規劃，經濟部也會持續陪伴業者，開發適合輸出之產品與拓展海外通路，協助臺灣餐飲業者開拓國際餐飲市場，爭取更廣大的海外市場商機。