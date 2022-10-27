中國月月鳥？九合一選舉負面文宣不斷，針對有綠營側翼試圖抹黑國民黨桃園市長候選人張善政，弄了一張九彎十八拐的抹紅關係圖，臉書粉專「政客爽」也秉持著要戰就戰到底的個性，即興做了一張「中国鵬的中共關係圖」，直指民進黨桃園市長候選人鄭運鵬過去赴陸經商，其鷗業新媒體與中國移動、中國聯通、中國電信都有合作，還曾以「中國台灣」名義申請專利，且最後殊途同歸都能連結到最高領導人習近平。

政客爽今(27日)在臉書發文表示，秉持著要戰就戰到底的個性，看到有人在抹黑張善政，弄了一張九彎十八拐的抹紅關係圖，所以也即興做了一張「中国鵬」的中共關係圖，覺得比起綠營做的那種硬扯關係扯到快變世界地圖的圖，「我這個簡單明瞭多了」，不做不知道，做了嚇一跳，請問綠營支持者可以接受這種「中国台湾省桃园市委书记」的舔共候選人嗎？

政客爽仿照綠營側翼的抹紅關係圖做法，在這張「中国鵬」關係圖中，鄭運鵬以4條關係線與習近平連結，首先是曾以「中國台灣」名義申請專利，引用華為的技術，而華為創辦人任正非有解放軍背景。再來是他斥資5600萬成立的鷗業新媒體，與大陸三大電信服務供應商都有合作，其中中國移動董事長楊傑是中共第13屆全國人民代表大會雲南省代表，中國聯通董事長劉烈宏與中國電信董事長柯瑞文則都是今年剛落幕的二十大代表。

政客爽稍早還發圖酸，出來打球啦中國鵬！你講完一天就翻車笑死。昨天不是說用華為是「木馬屠城」嗎？請問你專利為什麼引用三項華為技術、一項中興通訊的技術？你在用中共技術發大財嗎？

他還在留言區虧：「如果綠營要說我亂扯，欸你們亂扯了好幾年，我這簡直是合理懷疑啊！」網友也酸「這已經是是國家安全的問題了，如果他的現在身分跟大陸有利益關係就是叛國」、「合理懷疑串共，出賣並危及國家安全」、「抗中保台，但是人民幣還是很香」。