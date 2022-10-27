22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）被伊朗道德警察毆打致死，引爆伊朗革命以來最大規模的抗議活動，至今已超過40天，雖然伊朗政府派出安全部隊鎮壓，但是抗議規模仍然愈來愈大，依然沒有消退的跡象。

BBC報導，在伊朗文化中，死者的哀悼期持續40，而最後一天要舉行永誌不忘的紀念活動，因此昨天的抗爭活動就更為擴大。包括艾米尼的家鄉薩奎茲(Saqqez)與馬哈巴德(Mahabad)等幾個西北部的庫德人城市都出現上萬的人潮，抗議者聚集在政府大樓前，高呼「庫德斯坦、庫德斯坦，法西斯的墳墓」和「獨裁者去死」等口號。

伊朗安全部隊與抗爭出現零星的衝突，根據Hengaw人權組織的說法，有2人被槍殺，抗爭者包圍警察局。

首都德黑蘭的抗爭就不限於庫德人，許多是年輕大學生，不分男女都鬆開頭巾，以表明們對強制頭巾規則的蔑視，十幾個城市裡的校園抗爭集會中，許多學生的口號轉向反對最高領袖哈梅內伊(Ali Khamenei)，與政府忠誠派對峙。

哈梅內伊是自1989年以來的伊朗的最高領袖，既掌管宗教，也是國家元首和軍隊總司令，控制著伊斯蘭革命衛隊和巴斯基抵抗軍(Nirou-ye Moqavemat-e Basij)。因此，他是個實權人物。

相對的，伊朗總統萊西(Seyed Ebrahim Raisi)雖然是最高民選官員，但是權力相對有限，他必須聽從最高領袖的指揮，如果最高領袖希望以武力結束抗議活動，總統別無選擇，只能順從。

這次惹怒群眾的是道德警察(Gasht-e Ershad)的過度執法，他們嚴格要求女性戴頭巾、遮住頭髮和身體，不鼓勵化妝品。他們有權告誡或現場逮捕，可謂是「擾民有術」。然而，道德警察並不是唯一的擾民機構，伊朗總共有26 個相似的組織，都可以強制實施這些規定。

麻煩的是，這些管制不但沒有放寛，反而還在今年更嚴格了，新的限制措施延伸到網路上，任何在網上發布挑戰頭巾規則的內容，都會被起訴與判處監禁。

艾米尼之死引爆了伊朗的全面抗爭，伊斯蘭革命政府的統治基礎顯然正在動搖，至少有30個城市發生了抗議活動，沒有任何一地有平息的跡象。