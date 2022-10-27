顯卡品牌暨製造商撼訊科技（6150）27日參與臺灣科技大學產學創新學院正式揭牌，並與其合作設立撼訊臺科大聯合研發中心，將攜手臺科大致力於培育AI人工智慧、智慧製造及能源永續等領域人才，厚植在地研發能量。

臺科大為強化科技研發能量，分別與正崴、鈊象、台達電、研揚及撼訊等公司成立聯合研發中心，期藉由雙方產學合作共同培育社會所需人才。

臺科大校長顏家鈺對於撼訊科技長期以來對臺科大的支持表達感謝，除與相關領域教授進行產學合作，並在2020年成立「智慧製造實驗室」，打造高階顯卡組裝產線，去（2021）年臺科大籌備產學創新學院時，撼訊亦是義不容辭應允，協助學院順利成立與運作。

現雙方進一步合作、成立「撼訊臺科大聯合研發中心」，結合臺科大研發能量與撼訊的企業實務，共同發展國家所需要的核心技術，培育高科技人才。

身為臺科大校友的撼訊科技總經理陳劍威則指出，撼訊多年以來一直與臺科大產學合作緊密，陸續以產學合作專案開發區塊鏈安全機制、物聯網資訊安全、智慧製造，及影像處理等領域技術。此次參與臺科大創學創新學院設立撼訊臺科大聯合研發中心後，將可透過此一專職單位，與臺科大進行更深入的產學技術開發以及中長期人才培育，作為企業永續發展重要基礎。

臺科大配合政府提出的「5+2產業創新」長期戰略方向及政策，致力於人工智慧、智慧製造與能源永續等領域人才培育策略，依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」、設立臺科大產學創新學院，院內包括智慧製造科技研究所、人工智慧跨域科技研究所、能源永續科技研究所，學院將於既有學術基礎上繼往開來，持續提升研發水準，深化與合作企業共同培育人才、創新技術，緊密連結學校與產業。