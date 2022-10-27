比莉表示以一席黑色勁裝，搭配巨大的珍珠耳環、項鍊，展現人間凡賽斯的氣場。（吳松翰攝）

穿搭總是又辣又潮極具個人特色的比莉姐，過去出席活動、私服也經常選用義大利時尚品牌VERSACE的服裝，此次受邀參與《Fall In Taipei With Versace》台北101開幕派對，她也直言「VERSACE是我最愛的品牌，這麼辣又這麼熱情。」其中她大推印有品牌標誌性圖騰的「超大絲巾」，除可展現熱情性感的氛圍外，還有多種穿法，「可以當成衣服綁起來，或是去海邊把它綁在腰上、穿上你的BIKINI，超級漂亮的。」此次亮相也特地以全黑勁裝演繹，此次逛店最想帶走的珍珠耳環，「其實我從來沒有戴珍珠，但這次看到VERSACE出的大珍珠，再加上金色，讓我覺得超級時尚的！」

王思佳、關穎出席VERSACE 101店開幕活動。（吳松翰攝）

此次品牌為慶祝101專門店重新開幕，除比莉姐外還邀請謝金燕,、 ELLA、 關穎、王思佳、曾菀婷、丁春誠及朱軒洋等藝人出席開幕派對，其中ELLA也推薦首度入手VERSACE可以先從本季主打的Greca Goddess女神包、配飾著手，「可霸氣、可華麗也可以很古典優雅，一件單品就可以讓整體穿搭很有亮點。」身為品牌粉絲曾入手多件單品的她，此次逛店則看上本季的厚底跟鞋，其中在所有高跟鞋當中，繼上季推出的方頭厚底鞋後，本季改版的尖頭造型，更加霸氣、個性，更能體現Donatella Versace心中的獨立自信女神形象。

謝金燕以OVERSIZE的西裝外套，搭配短版的T-shirt，大膽秀出腹肌，其中腳下17公分的長靴，讓他笑說今天號稱187。（吳松翰攝）

本季2022秋冬系列以緊身線條為主軸，有許多如貼身乳膠材質、緊身胸衣、馬甲等宛若盔甲的線條，雖然乳膠褲讓人有些畏懼嘗試，不過此次以乳膠褲亮相的關穎、ELLA都大讚他的修飾效果，其中ELLA更笑說，「雖然穿的時候有點困難，但穿上去的比例極好，都有點捨不得脫下來了。」另外，本季鞋款方面也有許多厚底的設計，以謝金燕腳上的厚底靴款，修飾腳型又好穿讓它「姐姐」的購物清單之一，久違現身的謝金燕此次也不忘大曬「冰塊腹肌」，「這次選擇服裝的重點是要把自己的優點展現出來，畢竟姐姐是炫腹達人。」故特別選穿Oversize的西裝外套搭配短版LOGO T，大秀腹肌。

VERSACE 101專門店，位於101購物中心三樓。（VERSACE提供）

VERSACE 101專門店，位於101購物中心三樓。（VERSACE提供）

切回本次活動場地位於台北101購物中心三樓的VERSACE專門店，佔地81坪，店內空間以大理石、絲綢和金屬質感為設計主軸，體現了古典與現代交融的華麗時尚氛圍;為慶祝101店重新開幕，品牌還特別於28日至30日推出《 Fall In Taipei With VERSACE 》巴士之旅，透過品牌LINE官方帳號即可預約。