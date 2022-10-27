市場有消息指出，由於投資人持懷疑態度，以及金融市場風險與日俱增，拜登政府不得不調整俄油價格上限計畫，此外，還透露計畫只有少數國家響應。對此，美國官員駁斥這些傳聞，且G7正在敲定俄油限價的計畫，可能會落在每桶63元至64美元的區間。

路透社報導，目前俄油限價計畫的價格雖然尚未敲定，但據熟悉討論過程的人士透露，訂價約落在每桶63美元至64美元的歷史均值，而這數字也與美國財政部長葉倫（Janet Yellen）的說法相符，即60美元的價格上限激勵俄羅斯持續產油。

一名美國官員表示，任何有關價格範圍的消息都是錯誤的，且拒絕細說。官員反駁拜登政府將鬆綁價格上限的計畫、以及僅有少數國家參與等傳聞。

白宮在聲明強調，目前正與G7和其他合作夥伴協調，共同對俄油實施有效又強而有力的限價計畫。

葉倫本月表示，推動限價計畫的包括G7、歐盟和澳洲，他們沒有計畫加入其他國家。他強調，對他們而言，計畫的成功不在於有多少國家的支持，而是希望看到俄油持續在市場流通，各國則透過限價的槓桿來討價還價。

西方外交官表示，限價已經使印度和其他俄油買家有更多的籌碼與俄羅斯談判，以獲得更實惠的折扣。

印尼財政部長Sri Mulyani Indrawati表示，葉倫對他說，價格上限仍在能夠有利潤的水準，而不是「超常利潤」。他說，「如果是60美元的價格，那很好，符合我的預算」。

不過世界銀行警告，G7這項計畫可能會影響俄油的流動，因為這是一項未經檢驗的機制，效果仍不明朗，需要有新興市場和開發中國家的參與。而俄羅斯則已表態，不會與參與限價的國家有貿易往來。