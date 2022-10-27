「作伙來挺燕」！力拚連任的國民黨籍台中市長盧秀燕今天(27日)表示，明天(28日)晚上她將在海線大造勢，農會與漁會的好朋友將出席相挺，她也邀請所有的市民朋友到沙鹿共襄盛舉。

盧秀燕今(27日)在臉書粉專貼文表示，明天(28日)晚上，她要邀請大家「作伙來挺燕」！農漁民是她的好朋友。明天海線大造勢，農會與漁會的好朋友會到現場相挺。她也要邀請所有的市民朋友，一起到沙鹿，為我們共同的未來許下承諾。

盧秀燕強調，3年多來，我們互相扶持， 她更謹記對農漁民的承諾，達成農民健保補助及職災保險自負額減低，小型農機、優質肥料補助，減輕農漁民負擔，恢復老人健保補助。她要與大家一起再努力，守護台中，讓台中更好。

另外，盧秀燕也在臉書指出，台中、彰化縣市攜手，大肚和美大橋動工了，台中、彰化兩地民眾期盼了10多年，他們貫徹「開不了工的要開工」，今天大肚和美大橋動工了。這是中部區域治理緊密合作的成果，共同克服了全國性缺工缺料困難，決心縮短中彰距離，建構30分鐘生活圈路網。紓緩交通瓶頸、均衡地方發展，大家攜手前行。