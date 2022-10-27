巨大（9921）集團1972年創建至今滿50年，今（27）日在巨大集團中科全球企業總部大樓舉行「50周年典禮」活動。台中市長盧秀燕到場祝賀表示，巨大集團不只在品牌、生產、研發、製造執世界自行車牛耳，並在全世界提供強大交通運輸服務，不只是台灣驕傲，也是台中之光，祝福巨大集團鴻圖大展、再攀高峰，邁向百年。

盧秀燕祝福巨大集團50周年生日快樂。她說，在人的生命中50年是不短的歲月，但以企業來說只花50年時間變成世界龍頭品牌，是台灣驕傲，也是台中之光，市民及市府都以巨大為榮。「YouBike微笑單車也是巨大集團成立的品牌，市府與微笑單車合作，全力推動YouBike設置，台中YouBike 2.0現在已突破1,200站，全台最多，站點也持續增設中」。

盧秀燕說，台中天氣良好，YouBike借還服務也十分方便，分享運具更是經濟實惠，民眾到台中騎YouBike非常幸福，也對空品改善有益、對地球有貢獻，感謝巨大集團及微笑單車提供服務。

台中市經發局表示，巨大集團為台灣經濟奠定了半個世紀的基礎，是根基台中的標竿企業，也是自行車業龍頭。近年來巨大集團進軍國際有成，將台灣品牌的自行車行銷到全球多個國家，成為台灣國民外交的另類代言人。巨大集團近年也響應全球永續環境議題、市府2050年淨零碳排政策，推動ESG碳盤查與節能減排策略等，用實際行動推廣永續發展及友善環境，是民間企業中的典範。

今日巨大集團歡慶50周年活動，台中市長盧秀燕、巨大集團創辦人劉金標、董事長杜綉珍、執行長劉湧昌、前執行長羅祥安及各董監事均出席共襄盛舉。