白富美女星劉筱筱（Kimme）在小S（徐熙娣）節目《小姐不熙娣》擔任班底，先前曾自曝被韓國天團搭訕爆紅，引起網友熱烈討論，她也被挖出家具千金的身分；最近劉筱筱到大陸工作，27日凌晨無預警被抓去隔離，事後無奈吐背後原因，工作行程更延宕讓她非常不好意思。

劉筱筱10月中旬就赴大陸工作，她也不吝嗇在IG分享工作美照，及當地的各種壯麗美景，豈料，27日凌晨她在限時動態PO近況，直言「要被抓去關了」；隨後劉筱筱解釋發生什麼事情，26日她和確診者足跡重疊，令她無奈的是，只因為她們活動的地方3小時前有確診者足跡，「第一次因為完全沒遇到的人要隔離10天」。

劉筱筱到大陸工作卻無預警被抓去隔離，得知原因讓她很無奈。（圖／摘自Gimme Kimme IG）

劉筱筱因為隔離，工作行程也都延後，讓她深感抱歉。（圖／摘自Gimme Kimme IG）

面對這種突發狀況，劉筱筱覺得很不好意思，原本安排的工作都得延後，對於被影響的人都感到抱歉；晚上她也再次發文報平安，「沒事沒事，我過得很好，大家不用擔心」。

而劉筱筱的男友也是藝人，是從日本來台發展的風田（豐田將也），為男團SpeXial第三期成員；兩人戀情在2020年曝光，認愛後也不避諱在公開活動談論彼此，感情相當穩定。