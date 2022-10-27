九合一選舉逼近，各候選人在民調拉鋸戰上寸土不讓，並各自利用有利民調壯己聲勢。近日傳出民眾黨掌握綠營內部的滾動式民調，無黨籍台北市長候選人黃珊珊在22日曾經以39％的支持度衝到第一名，國民黨候選人蔣萬安以差距0.5個百分點居次。媒體人朱凱翔指出，這份民調傳出的過程，是民眾黨選戰操盤人士跑場巧遇熟識的綠營基層民代，對方以手機秀出黨中央所做的內部滾動式民調數據，令他大酸有如蔣幹渡江遇上周瑜所得手的「來自曹營的密函」。

朱凱翔今(27日)在臉書粉專「不演了新聞台」發文表示，台北市長選戰多家民調混亂，人人輪流當第一名，惟根據民眾黨掌握綠營內部的滾動式民調，黃珊珊在22日曾經以39％的支持度衝到第一名，蔣萬安以差距0.5個百分點居次，至於民進黨候選人陳時中落後逾10個百分點，位居第三名。

「這份民調傳出的過程相當有趣。」朱凱翔指出，民眾黨選戰操盤人士是在跑場子觀察選情時，巧遇上熟識的綠營基層民代，對方以手機秀出黨中央所做的內部滾動式民調數據。

朱凱翔虧說，話說當年蔣幹也是渡江觀察戰情時，遇上昔日舊識周瑜，周瑜喝大了透露有來自曹營的密函，真是太巧了。