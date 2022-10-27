後疫情時代帶來全球消費模式的轉變，宅經濟的興起讓消費者越趨於習慣網購，實體通路亦面臨轉型挑戰，混血式新零售正快速演化，整合線上線下通路拉近消費者距離，加深互動體驗。

Money101發布2022消費者網購支付行為調查，透過線上問券蒐集探究消費者的網購習慣，觀察到線上通路三大趨勢，包含多樣化綜合型電商、平台整合體驗、直式影音互動崛起。疫情推動各大型電商購物平台廝殺戰場，高達78.72％受訪者選擇綜合型電商平台，如PChome、Momo或是蝦皮購物，選擇品牌官網或是實體零售網購通路僅達9.09％，而國外集合式品牌網站則有4.25％，透過第三方外送平台，如Uber Eats、Foodpanda僅有7.95％，從市調觀察，消費者使用美食外送平台大多仍以餐廳美食為主，相對少購買生活用品或生鮮食品。

其中，31.83％受訪者重視電商是否提供多種類的商品或品牌，商品價格優惠、回饋與折扣不是消費者首要的考量。其次，平台免運費的吸引力也不如預期，在此次市調中僅達9.77％。科技更迭的助力來自人性追求迅速及方便，當平台除了滿足消費者購物外，若能同時提供額外評價推薦、超市快配、商品直播互動性等，創造有如親臨現場的體驗，平台下單立即派送，搭配物流強調時效性，更能在一片電商廝殺戰中脫穎而出。

經市調顯示近半數受訪者，非常依賴網路購物，深入交叉比對發現，相當依賴網路購物的消費者，年齡層座落分布將近呈現常態曲線，高峰出現於31～45歲之間。此外，逾五成消費者網購生活用品為最大宗，高達42.1％受訪者平均一周內網購三次，一個月內平均網購消費金額1,000元以下達32.74％、1,001～5,000元為37.81％、5,001～10,000元為22.19％、10,001～50,000元為5.84％、50,001元以上為1.42％。另外，人手一支手機的時代，行動裝置的瀏覽體驗更是各家電商必定優化的項目，達八成以上的受訪者習慣手機瀏覽，使用電腦下單僅12.37％，平板瀏覽僅佔3.88％。

不少綜合型電商重視手機閱讀體驗，獨立開發App更能擴展其平台在手機操作的功能性及兼顧瀏覽體驗，結合直式動態影音介紹貨品狀況，為消費體驗加分不少。2022消費者網購支付行為調查為Money101針對20歲以上民眾，自2022年9月28日至10月6日止，於網路問卷調查，共回收3,228份有效樣本。此市調為抽樣調查並不代表真實市場反應，僅供趨勢推測預估參閱。