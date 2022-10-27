由緯創集團旗下緯謙科技攜手多家資訊服務廠商，為中小企業打造的一站式數位轉型平台「緯謙智慧雲市集（WiAdvance App Market）」，獲「2022數位轉型楷模獎」的「解決方案獎」肯定。

由電電公會、資策會、資安協會、StarFab共同主辦的「2022數位轉型楷模獎」，27日正式公布得獎名單，創新雲端服務供應商緯謙科技脫穎而出獲獎，亦為緯謙在發展SaaS雲端創新服務、打造訂閱制數位轉型平台的投入與成果帶來肯定。

緯謙以使用者為核心，攜手多家資訊服務廠商，為中小企業打造一站式數位轉型平台，集結不同軟體開發商的應用程式與解決方案，提供近60個數位應用解決方案，以智慧製造為主軸，並將數位技術整合到業務流程，如AI動態影像辨識、AI視覺模型、IoT、生產管理、智慧排程、智慧倉儲與製造執行、供應鏈管理、公司流程自動化、資安等創新應用程式。

緯謙立足雲端技術，深耕數位轉型多年，近年積極推動訂閱制的SaaS雲端創新服務，協助企業從難以大量複製的客製化專案，走向模組化、輕量化的數位轉型。此次獲得「數位轉型楷模獎」肯定，彰顯其在雲端整合技術的實力與轉型能量。

緯謙科技副總經理李冠儀表示，訂閱經濟席捲全球，奠基於多年的雲端整合服務經驗，緯謙積極布局SaaS雲端市場、並打造緯謙智慧雲市集，提供中小企業多面向的數位轉型解決方案。此外，緯謙同時也積極與中華電信展開海外合作，鎖定東南亞市場，共同將SaaS雲平台推向海外。

緯謙智慧雲市集採「彈性訂價」方案，企業可以依需求或使用量付費，不用花大筆資金一次買斷。使用者依需求「訂閱」SaaS雲端應用服務，即能輕鬆地試用、導入各項轉型服務，有效解決國內多數中小企業在轉型上遇到預算不足、缺乏技術人力的困境。此平台可望提供製造業者更多元的雲端應用服務，協助客戶運用雲端優勢，加速邁向數位轉型的進程。