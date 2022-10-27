陸委會今（27）日發布例行性民調，結果顯示，對於二十大報告中「絕不承諾放棄使用武力」論述，有八成五民眾表達反對，另有逾八成民眾不贊成「解決台灣問題的總體方略」。陸委會副主委邱垂正另指出，逾七成民眾支持對大陸人士來台加強安全管理，政府將加強相關入境安全與法治基礎，使兩岸交流健康發展。

邱垂正今日於例行記者會上發布例行性民調，因應中共二十大召開，新增數項相關題目。對於二十大報告中提及對台「絕不放棄使用武力，採取一切必要措施的選項」，不認同與非常不認同者共有85.6％，認同與非常認同者加總為7.5％。

對於中共稱將貫徹「解決台灣問題的總體方略」、推進統一，民調顯示，認同與非常認同的民眾僅有6.3％，持不認同與非常不認同者共計83.9％。

另外，二十大報告稱「台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」，並且堅持「一個中國原則」的「九二共識」等立場，對此，有10.6％民眾表達認同與非常認同，另有82.3％民眾表示不認同與非常不認同。

民調中有一題目為：「為維護兩岸交流秩序，請問您支不支持政府在調整邊境管制措施同時，對中國大陸人士來台加強安全管理？」，結果顯示有38.1％非常支持、35.1％支持、10.2％不支持、6.5％非常不支持，另有10％表示不知道／無意見。

對於「大陸人士來台加強安全管理」一題，邱垂正進一步解釋，這一方面是加強相關入境安全，還有法治基礎的強化；政府希望透過這些管理，使兩岸的交流能夠朝向正常、健康、有序發展，如此才能永續交流。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在10月19日至23日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1096份，信賴度為95％，抽樣誤差在±2.96％。