日本最大家居建材連鎖CAINZ，去年底收購東急HANDS，隨著TOKYU HANDS走入歷史，日本HANDS新LOGO亦在近期亮相，與東急HANDS合作經營20年的台隆工業副總經理黃威廉強調，HANDS易主但與台隆手創館合作關係不變，預計逐季換上新LOGO，攜手CAINZ全面升級品牌、商品與服務，明年初首家新概念店將於台中三井lalaport亮相，規模達400坪大店，將成為全台最大店。

日本東急手創館近年受到網購與疫情衝擊，母公司去年底宣布出售，由日本最大家居建材連鎖CAINZ接手，並於今年3月底正式將手創館收編成旗下子公司，近期已經開始關閉部分門店進行LOGO改裝，台灣的台隆手創館同步發布全新品牌LOGO，新LOGO請來東奧聖火台設計人佐藤大設計，以漢字「手」作為HANDS象徵以手為品牌主軸的初衷。

黃威廉指出，CAINZ Home Center在全日本擁有超過220家分店，其特色在於大量推出的獨家商品與自有設計，總品項數高達13,000多項，且頻獲Good Design、紅點等大獎，年營業額逾千億新台幣，母集團Beisia更跨足不動產、物流、超市、餐飲與健身房等業種，年營業額上兆日圓，為日本前六大零售通路集團，未來與台隆工業合作空間很大。

黃威廉強調，日本HANDS易主，但雙方合作在台持續代理關係不變，除了現有全台10店將陸續換上新的HANDS LOGO，且後續商品亦將導入CAINZ自有設計商品，明年初將開幕的三井lalaport旗艦店，亦將會迎來新概念店呈現。