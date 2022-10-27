日本AV新法上路後，讓整個業界哀鴻遍野，就連資深男女優也實在無法認同，近日更是出現新法上路後首支遭到下架的影片，對此AV達人「一劍浣春秋」嘆氣表示「終於還是發生了」，而下架原因更是讓他傻眼，忍不住爆粗口。

一劍浣春秋在部落格《avno.1》PO文「出事了！業界首支作品被強制下架、動用否決權的竟是⋯」，他表示，自AV新法實施以來，片商最害怕的就是有人動用下架權，如今也真的發生了。

一劍浣春秋說，根據他打聽到的消息，提出下架影片要求的，並非男女主角們，而是片中一個過水跑龍套的無名男優，原因則是這名男優即將大婚，不敢讓另一半得知自己有兼職AV男優，所以要求將影片下架，說到這一劍浣春秋也忍不住爆粗口「X」。

一劍浣春秋繼續說，AV新法不僅簽完約後一個月內不得拍片，且每一位參與演出的人員都有事後要求下架作品的權力，且具法律效力，這也導致片商無法求償、拍攝成本全部化為烏有，男女優則只能拿到車馬費，但對提出賠償的龍套男優根本沒差，因為不過就是少拿1000元新台幣的打工費。

一劍浣春秋表示，這件事震撼整個業界，將導致片商為防被小配角搞到下架，用人只會更謹慎，其結果將造成男優工作更為吃重，老牌男優清水健也自嘲，扮演男高中生都是跟自己一樣4、50歲的老頭，還不荒謬嗎？