高端疫苗二期臨床試驗的的委託公司丘以思生技顧問遭爆是中資公司，經濟部除請該公司出具股權結構資料清查，另外，經查丘以思在經濟部列管的公司登記資料，從2012年以來法人至今都是香港商，是以「僑外資」身分登記。該部表示，如確定是中資開罰，將會同步函請台北市政府，要求該公司改登記為「陸資」，並確實查核。

按照高端說法，丘以思生技2014年由美商併購，2021年4月又被上海的締脈公司戰略合併，並在2022年10月更名為康締亞Caidya。但是檢視經濟部商工登記資料，丘以思於2008年8月成立，依目前可查到最早2012年資料，法人登記就是香港商，是以僑外資身份申請，即使董事長變更，都仍是港資。

經濟部商業司表示，公司登記是僑外資或陸資，是先由投審會審定，再依據此辦理。如投審會最後查核確定是中資，則公司登記當然必須更改。

不過丘以思登記在台北市信義區，當初是跟台北市政府商業處登記，因此確認開罰後，會同步函請台北市要求該公司變更登記為陸資，並請據實查核。