AI（人工智慧）應用於醫療產業目前方興未艾。鉅怡智慧27宣布A輪募資逾2億元，由台杉投資領投，兆豐商銀、能率亞洲資本與上海商銀等也參與投資。

鉅怡智慧前身為交大電機工程系「影像式生理訊號健康管理系統」研究團隊，在創辦人吳炳飛教授的帶領下，2018年正式獨立為公司。

鉅怡智慧總經理張紹堯表示，該公司以影像式非接觸的rPPG（Remote Photoplethysmography）遠程光電容積脈搏波信號技術，搭配AI學習模型開發FaceHeart Vitals解決方案，只要搭配一顆視訊或照相用的普通鏡頭與硬體，即可於60秒內獲得使用者心率、心率變異率、血壓、血氧、呼吸頻率與壓力等資訊。

鉅怡智慧將以軟體開發套件提供服務，可與不同硬體廠商合作，搭配醫院的臨床數據資料，預計最快明年初，可通過第一階段FDA醫療軟體器材認證。

鉅怡智慧的FaceHeart Vitals解決方案，搭配具備鏡頭及顯示器的硬體終端，可發展各類健康管理應用。例如，已與倚天酷碁公司合作導入照護解決方案，並與新創公司女媧創造合作開發照護機器人NUWA。在遠距醫療領域，與聯發科等硬體、供應鏈夥伴合作，以智慧電視出發，開發家中成員共用的整合方案。運動科技則與聯發科、成大運科中心合作，監測國內優秀選手極限運動表現中的生理資訊，作為突破運動表現、高效訓練的輔助分析工具。

目前該公司與台大、長庚、恩主公與榮總等醫院心臟內科合作，測試超過3,000人、取得1億筆資料，透過醫生臨床判別搭配AI學習優化，發展可遠距監測「心率不整-心房顫動」、「睡眠呼吸中止」與「連續性血壓」等整合性解決方案。

智榮基金會董事長施振榮昨日也出席記者會，他表示，醫療與資通訊的跨域結合下一個明日之星產業。期待有更多結合軟體科技與醫療應用的新創公司出現，也期許未來他們能成為台灣下一個世代的護國神山產業。