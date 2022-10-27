蔡英文總統2016年競選時喊出8年興建20萬戶社會住宅目標，國民黨立委李貴敏今天質詢內政部次長花敬群，指出近期台北市政府推動社宅進度放緩，花敬群直指柯市府有政治考量所以緩建，對此無黨籍台北市長候選人黃珊珊晚間回批，其他縣市社宅蓋更少，是不是全國縣市都在扯小英總統後腿？更要花敬群不要張飛打岳飛

李貴敏質詢時表示，台北市年輕人認為社宅規畫戶數不足，中央是否有給予台北市必要資源，花敬群說，台北市前四年推動非常認真，最近兩三年幾乎停滯下來，確實有政治考量，可能擔憂台北市蓋社宅數量多會促成蔡總統政見達標，令人質疑把民生議題政治化。

黃珊珊今晚間前往內湖區737夜市與民眾黨籍議員候選人陳宥丞一同掃街，會前受訪表示，台北市社宅是全國蓋最多的，其他縣市更少，是不是全國縣市都在扯小英總統後腿？並呼籲花敬群搞清楚，台北市社宅沒有蓋成，是因為中央根本沒到台北市來說明，被民眾抗議而停掉的。

痛批中央沒尊重台北市民，所以到每個地方開說明會全部被抗議，花敬群自己要先去檢討，台北市進度為什麼會變成這樣，柯文哲市長以及北市府每天都很努力蓋社宅，不要張飛打岳飛。