民進黨新北市長候選人林佳龍確診，使得蔡英文總統今（27）日晚間第11度到新北輔選，2人只能透過視訊方式同台。蔡英文今晚到淡水替林佳龍拉抬選情，再次強調林佳龍的資歷完整，但很多建設需要一段時間之後才能看見效果，因此2018年才無法連任，希望新北市民今年能夠給他機會擔任市長來實踐他的政見與政策。

目前在隔離中的林佳龍，透過視訊方式向淡水的市民報告政見，這次他不再強調溪北捷運、4大交流道與社福至政策，而是集中火力聚焦在淡江大橋及外環聯絡道，提出北海七星計畫，從交通、觀光、產業等面向的發展，來加強對淡水、北海岸、東北角的建設，藉此爭取淡水北海岸地區的選票。

林佳龍表示，淡江大橋兼具交通、觀光的功能，也預留未來的輕軌路線，與輕軌共構，只要軌道建設做得好，公共運輸得以發揮功能，就可以減少開車的機會，進一步發揮改善交通的功能，再透過打造立體化的聯外道路，來銜接淡江大橋與淡金公路、台64線等，來改善淡水市區的交通。

另外，林佳龍說他還提出以一個北海七星計畫，有關國道3號延伸的部分，已經找到新的路廊，即將完成可行性研究，這也是通往金山、萬里的最後一哩路，以及跟宜蘭縣長候選人江聰淵共同主張的台62線，由瑞芳、瑞濱往頭城延伸。

林佳龍強調，透過淡水河北側路網，可以使觀光大翻新，交通問題解決後，人流、物流、金流就會因為車流得以匯集，將北海岸、東北角及淡水河北側串連成世界級的觀光景點，讓淡水不再被邊緣化。

還有淡水新市鎮推動無人載具、電動車，對未來產業吸引高科技投資與人才，讓淡海二期可以發展成台灣最美麗的智慧城市交通地區，再加上台北港的智慧汽車物流中心，從車輛製造、組裝、測試驗證到未來AI大數據應用，讓台灣電動車產業儼然變成另一座護國神山。

至於蔡英文總統，今晚來到淡水也是本屆選舉第11次到新北替林佳龍輔選，她再一次向民眾強調林佳龍是她選出來最好的新北市長人選，本來得知林佳龍確診，有詢問他活動是否繼續，但林佳龍表示還要續拚，所以她到現場代替林佳龍，希望在選舉剩下最後30天的時間，大家可以幫忙一人拉10票，當他當上新北市長，讓他對新北的政策得以實現。