披薩放上火腿、鳳梨的「夏威夷口味」是許多人熟悉的口味。一位網友日前分享，自己去好市多時買夏威夷披薩時要求「不加火腿」，最後成功獲得滿滿鳳梨的「鳳梨披薩」；不過另一位長年購買「鳳梨披薩」的網友表示，好市多似乎因為太多會員要求客製化而不堪其擾，決定停賣，貼文曝光後引發熱議。

原PO日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在好市多內湖店成功買到「不加火腿、只要鳳梨」的客製化夏威夷披薩，大讚披薩上滿滿的鳳梨很佛心，「我就愛Costco的餅皮和起司」。

不過過了1個多禮拜以後，另一位好市多會員分享，現在好市多內湖店已經停止「不加火腿、只要鳳梨」的夏威夷披薩客製化服務，讓他忍不住直呼，「對於常年買的我們家來說覺得很傷心…」。

對此，許多人紛紛回應，「既然有員工給了方便小確幸．就感恩高興在心裡就好．上來敲鑼打鼓昭告天下徒增員工的困擾」、「阿就不懂低調啊…每個人都這樣學的話店員很困擾吧」、「有些事可以說不能做，有些事可以做不能說」、「就是有人拿到特殊服務或是好處不宣揚一番就很痛苦一樣」。