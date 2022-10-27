中國在全球科學論文多項指標排名皆已躍居全球首位，日本學術振興機構專家表示，要顯示真正全球第一的科技大國，除了必須維持首位的寶座，還要創造與之相稱的成果。而達到這個目標必須革除輕視基礎科學的態度，才能在産業競爭力上超越美國躍居世界第一。

《日本經濟新聞》報導，日本文部科學省下屬的研究所8月發佈的有關自然科學研究論文的最新世界排名顯示，在有關論文數量和質量的3項指標上，包括引用次數前1%、論文總數與引用次數前10%篇數，全部都躍居全球第一。

負責亞太地區科學技術局勢調查的日本科學技術振興機構（JST）亞太綜合研究中心副執行長黑木慎一就此受訪時表示，中國在科學領域研究論文的3項指標獲得「三冠」，顯示中國在研究的質量和數量上均具有世界頂尖水平的實力。不過，即便在躋身世界前列這一點上毫無疑問，但仍很難明確地斷定已超越美國等躍居世界第一。

黑木強調，論文指標排名第一不意味著中國能迅速在産業競爭力上躍居世界第一，要顯示出真正世界第一，必須維持科學研究論文首位的寶座，還要能創造與之相稱的科技成果。

他表示，關鍵問題在於中國一直存在輕視基礎研究的態度。按國家區分「基礎、應用、研發」研究領域的投資比例，日本的投入分別約15%、20%和65%；美國等其他國家對基礎研究的投資比例大體為15～20%，而中國僅為約5%，佔比極低。如果走進中國頂尖大學的研究一線，會發現積極投資面部識別和自動駕駛等接近實用化的領域。這和日本頂尖大學相比應用，更重視基礎研究形成對照。

黑木說，中國的科學研究一般被認為缺乏重大創新的、劃時代的成果，對基礎研究的態度或許是原因之一。中國政府也充分認識到基礎研究的落後，2015年前後起，積極推動年輕研究人員展開基礎研究，在第14個5年計劃中，提出了將基礎研究的投資比例提高至整體8%以上的目標，現在要看這些政策的成日如何。

此外，科學技術安全保障和對外交流分量增加，也會對研究活動産生影響。中國以前強調國際合作，但是如果限制對學術研究交流與活動，目前的勢頭有可能減弱。

報導說，日本的調查也發現學術界有輕視基礎研究的問題，大部份研究經費都流向實用化領域，基礎研究因缺乏經費而沒有研究成果，基礎研究經費因此更難獲得，形成惡性循環，這已經成為結構性問題。中國已認識到基礎研究的薄弱，已開始採取具體措施，日本也應該要果斷採取行動。