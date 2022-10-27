從去年哈利王子宣布，正在撰寫回憶錄後，許多人都在引頸期盼，現在確定該將於明年1月10日出版，書名為《Spare》。

美聯社報導，《Spare》由蘭登書屋(Penguin Random House)出版，封面也已發布，該書並沒有副標題。出版社稱「該書以純粹、堅定不移的誠實講述自己的故事，觀察與自我反省，談到愛與悲傷。」

哈利王子將在這本前半生自傳中，講述他決定放棄王室職責，並移居美國的全部原因。書名Spare，既有「備位」，也有「空閒」的意思，似乎暗指哈利王子身為皇室繼承第二順位，卻很難真正有機會繼位的處境。

英國哈利王子的回憶錄 ，將於明年1月10日出版。(圖/美聯社)

蘭登書屋說：「隨戴安娜王妃在1997年過世，數十億人想知道王子們的想法和感受，以及他們日後的人生。…對哈利來說，之後就是他的故事了。」，在該書的作者簡介，將哈利王子描述為「丈夫、父親、人道主義者、退伍軍人、心理健康倡導者和環保主義者。」

全書有416 頁，將以16種語言出版，從荷蘭語到葡萄牙語，另外還有哈利王子的有聲版本。預計書本將會暢銷，哈利已經決定將出版收益捐贈給2家慈善機構，分別是150 萬美元和 30 萬英鎊。

白金漢宮表示，不對這本書發表評論。