聯想旗下Lenovo ThinkPad系列商務筆電產品，以高效的規格和標誌性的小紅點設計深受專業工作者喜愛，今年適逢ThinkPad 30週年，Lenovo推出限量的ThinkPad X1 Carbon 30 週年紀念版本，印上30th Anniversary Edition字樣與彩色Logo，即日起於Lenovo官網旗艦店限量開放預購，其它ThinkPad機款則可享最高49折優惠。

Lenovo更祭出購買ThinkPad現貨筆電，上網登錄就可抽市價超過7萬元的Gogoro VIVA MIX。

為慶祝ThinkPad家族30週年這個重要的里程碑，Lenovo也推出一系列紀念慶祝活動，首先是發行限量ThinkPad X1 Carbon 30週年紀念版筆電，以旗艦小黑機ThinkPad X1 Carbon Gen 10為本體，升級版碳纖織紋上蓋實現超輕薄便攜的商務體驗，同時能有效抗指紋、抗油汙，全新多媒體列（Communications bar）整合FHD 攝影機、隱私鏡頭蓋與 360 度遠場四陣列麥克風，提供優質的視聽感受和直觀的操作體驗。 30週年紀念版在機台及外包裝的各處都加上30th Anniversary Edition字樣，並採用由紅、綠、藍三原色構成的特別版ThinkPad彩色Logo展現不凡。對應特殊的Logo設計，30週年紀念版將附送綠色及藍色的TrackPoint Cap，打造限量版的小綠點和小藍點。

ThinkPad X1 Carbon 30週年紀念版即日起於Lenovo官網旗艦店開放預購，企業會員下單再送由香港知名插畫家Felix Ip葉偉青，專為ThinkPad 30週年特別設計的限量版T-Shirt一件，新註冊會員登錄再送ThinkPad X1 ANC主動降噪耳機。

另推出的30週年紀念版大禮包，內含筆電及ThinkPad通用USB-C擴充基座、ThinkPad X1簡報器滑鼠、ThinkVision M14 14吋可攜式行動螢幕、Lenovo Go USB-C筆電行動電源，和Lenovo Go 有線擴音機等多樣配件，定價NT88,880元。

此外，即日起到年底，於Lenovo官網旗艦店購買ThinkPad全系列筆電，皆可享活動優惠價。其中，全球首款可折疊筆電ThinkPad X1 Fold更下殺49折優惠，只要NT48,888元，一機滿足筆電、平板、螢幕、電子書等多元使用情境。

另搭載 AMD Ryzen系列的超輕13.3吋商務筆電ThinkPad X13 Gen 3，也只要NT3萬元出頭即可入手。而使用再生植物皮革和再生鋁金屬製成的ThinkPad Z系列環保筆電，包裝亦使用100％可快速再生與可堆肥材料，13吋及16吋機種超值優惠69折，活動優惠價NT47,280元起。

凡於Lenovo官網旗艦店購買2日到貨的ThinkPad型號，或於PChome 24h購物旗艦館與momo購物網旗艦館下單ThinkPad系列任一現貨筆電，登錄就有機會獲得市值NT71,480元的Gogoro VIVA MIX一台。