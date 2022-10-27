澎湃新聞27日引述安徽媒體大皖新聞報導，一次性獲校友捐資10億元（人民幣，下同，約合新台幣43.5億 元），安徽宿州碭山中學27日衝上大陸熱搜。碭山中學新校區捐建簽約儀式26日在安徽省碭山縣舉辦，邁瑞醫療董事長李西廷宣布，將出資10億元，為碭山中學建設新校區。多年來，李西廷十分關注安徽教育事業和醫療產業的發展，此前已多次向安徽碭山、淮北、金寨等地中小學和其母校中國科學技術大學捐款。

碭山縣位於安徽省最北部，皖蘇魯豫四省七縣（市）交界處，被譽為「世界梨都、水果之鄉、馬術名城」。碭山是李西廷的家鄉，碭山中學是李西廷的母校。多年來，李西廷及邁瑞醫療已在碭山縣開展醫療、教育、鄉村振興等各種類型公益活動，助力提升當地醫療教育水準，促進產業振興、經濟發展。

1930年，碭山中學的前身蘇魯豫邊疆中學，在中共早期領導人王若飛提議下創建。「廣招英才而育之，以隆其德，以廣其智，以健其體」的辦學宗旨傳承至今，90多年來向社會輸送了大量傑出人才。

安徽省碭山中學2022年招生簡章介紹，碭山中學於1960年被安徽省確定為重點中學，1999年首批通過省示範性高中驗收，2009年又順利通過安徽省新標準示範高中驗收。

此次李西廷將出資建設的碭山中學新校區，選址於碭山經濟開發區，南臨邁瑞大道，用地面積約240畝，總建築面積約12萬平方米，建設規模為90班寄宿制高中。根據規畫，碭山中學新校區參照傳統學堂書院的空間布局，總體布局為一心、一軸、兩帶、三區，以教學綜合樓為中心，位於校園中部，與其他區聯繫便捷，正對校園主入口；共用區位於南側，包含西側的圖書行政樓、學術交流中心及東側的藝體中心，可對社會開放；生活區臨近北側，環境幽靜，包含食堂及兩側的學生宿舍。

在捐建簽約儀式上，李西廷表示，碭山這片土地是其成長的地方，是其一直牽掛的地方，特別是碭山中學，作為近百年的老校，培養了千千萬萬學生。他的成長離不開家鄉的哺育和母校的培養，能夠有機會為家鄉教育事業作貢獻，為母校添磚加瓦，不僅感到榮幸、敬畏，更有一種責任感與使命感。期待新校區建成後，同學們在更好的學習環境中成長成才，報效社會。

「邁瑞醫療」官方微信公眾號顯示，此次10億元的捐資，不僅是碭山中學創校以來獲得的金額最大的個人捐贈，也是碭山縣近年來獲得的金額最大的捐贈。

公開資料顯示，71歲李西廷出生於安徽省碭山縣貧寒家庭。1976年從中國科學技術大學物理系低溫物理專業畢業後，入職武漢物理研究所，並於1987年入職中國最早的高科技醫療器械公司--深圳安科。

1991年，李西廷創立了邁瑞醫療的前身邁瑞醫療電子，以代理進口醫療設備為主營業務；在一年後，其研發出中國第一台血氧飽和度監護儀，隨後逐步占領國內中低端市場，開拓「國產替代」之路。2006年在紐交所上市後，邁瑞醫療估值長期被低估，便在2016年完成私有化退市，於2018年10月回歸A股，在A股市場一直備受投資者看好，股價一度超過500元／股。

除了向家鄉捐款之外，李西廷還多次向母校中國科大捐款。

早在2010年，李西廷就向中國科大捐贈480萬元。2010-2018年，他持續向母校捐贈近3000萬元，用於設立獎教金以及校醫院、附屬第一醫院採購醫療設備。其中，2016年4月，他向母校捐贈120台、價值360萬元的自動體外除顫器（AED），用於搶救突發心臟驟停患者，為在校師生提供更好的生命安全保障，使得中國科大成為國內配備急救裝置AED的第一所大學。

2020年6月12日，李西廷向中國科大捐贈1億0680萬元，並成立「李西廷基金」，用於支持人才引進等專案。