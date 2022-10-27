美國國內生產毛額（GDP）已經連2季萎縮，市場對經濟是否陷入技術性衰退分歧，今（27日）公布第三季初值為2.6%，為今年首見單季成長，優於預期，10年期美債殖利率來到3.98%。美股3大指數漲跌不一，道瓊工業指數大漲逾400點，那斯達克指數持續疲弱，小跌0.2%。

截至台灣時間21點39分，道瓊工業指數上漲449.01點（或1.41%），暫報32288.12點；那斯達克指數下跌21.86點（或0.2%），暫報10949.13點；標普500指數上漲14.89點（或0.39%），暫報3845.49點；費城半導體指數上漲30.88點（或1.3%），暫報2407.21點。

5大科技巨頭齊開低，蘋果、谷歌跌逾1%，亞馬遜跌2.6%，臉書母公司Meta第三季獲利遠低於預期，Q4財測疲弱，投資人對元宇宙前景不樂觀，Meta暴跌23.4%。半導體類股方面，超微漲3.6%，輝達長4%，台積電ADR漲逾1%，聯電ADR漲超2%。