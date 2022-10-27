一連3天的比賽有近4600位選手上場較勁，爭取佳績。(于家麒攝)

金門縣第23屆運動會今(27)日晚間在縣立體育場盛大舉行開幕典禮，由縣長楊鎮浯主持，一連3天的比賽包括田徑、籃球、羽球、慢速壘球、桌球、跆拳、游泳、木球、網球、運動舞蹈、大隊接力、趣味競賽等項目，近4600位選手上場較勁，爭取佳績。

2年一次的縣運會將有來自全縣各級學校的運動好手，在賽場上證明自我、突破極限。(于家麒攝)

開幕活動首先由金門管樂團帶來音樂饗宴，緊接著由開瑄國小帶來「雷霆萬鈞」的鼓陣演出、金門體育會太極拳運動委員會表演「浯島太極鎮雄風」、金門體育會土風舞運動委員會則由500人表演「舞虎生豐．活力人生」舞蹈，為整個開幕典禮炒熱氣氛。

縣長楊鎮浯親自主持第23屆縣運會開幕典禮，並在司令台上向每個進場隊伍揮手加油。(于家麒攝)

緊接著運動員陸續進場，首先進場的隊伍是烈嶼鄉，代表性吉祥物「芋頭娃娃」也在隊伍中向全場嘉賓揮手致意；其後各級學校與機關團體接著入場，其中最有特色且應景的隊伍當屬金城鎮公所，由鎮長李誠智cosplay電玩明星「路易吉」帶隊進場，員工子女則以萬聖節鬼怪裝扮緊接其後，連巨大南瓜怪也登場亮相，贏得全場觀眾如雷的掌聲。

大會施放五彩斑斕煙火，為整個開幕典禮畫下句點。(于家麒攝)

隨後，縣運會會旗由金門高中樂儀隊引導之下緩緩進場，並向司令台敬禮致敬；緊跟著由地區運動好手許績勝、林冠均、黃豐名、蔡玉端、陳薇琪、許蓉熙手持縣運會聖火進場，繞場一週後跑上聖火台點燃聖火，隨即升起縣運會大會會旗；在完成運動員宣誓後，大會施放起五彩煙火，為開幕典禮畫下句點。

美中不足的是在白天的徑賽項目中，有2位女老師想為小選手們拍下出賽的榮耀瞬間，卻遭大會工作人員大聲喝斥驅離現場，嚇得女老師花容失色，她們表示已離賽道有段距離，並未影響比賽卻遭喝斥驅趕，實在覺得莫名其妙。

散場時瞬間離場的車流量擠得體育場周圍水洩不通。(于家麒攝)

而會場周遭的交通管制也惹得民眾怨聲載道，明明興高采烈地來參加活動，卻被引導一下往東、一下往西，都不知道往哪停車了；散場時瞬間離場的車流量擠得體育場周圍水洩不通，有民眾車輛整整塞到30分鐘動彈不已，大聲罵道：要辦大型活動，車流動線與停車位置不是都應該事先好好規劃嗎？塞成這樣真的是哭笑不得。