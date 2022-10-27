為對抗創下紀錄新高的通膨率，歐洲央行（ECB）27日召開決策會議後，決定連續第二個月調升政策利率3碼（0.75個分點）到1.5％，此舉符合市場預期。該央行預期未來將會持續升息。

至於市場關注的再融資操作（TLTRO）是否將會緊縮，該央行表示將從11月23日起調整適用於TLTRO的利率，並向銀行提供額外的自願性提早還款日期。

由於ECB比預期加快升息腳步，讓歐洲金融業者能從TLTRO與利率調高大幅受惠。該情況被外界認為是對銀行提供補貼，因而引發不少的批評聲音。