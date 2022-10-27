隨著國境解封，華南金融集團今年在「FinTech Taipei 2022台北金融科技展」推出「生活家Check in！圓夢航廈」主題館，提供民眾期待已久的夢幻旅行，一起來感受和體驗金融科技帶來的智能生活。

華南圓夢航廈分為五館區，集結九大FinTech的生活提案，透過兩大App及六大線上服務平台精采呈現。

圓夢旅行館：透過「華南銀行+」與「Rich家」兩大App，即可完成目標理財、外幣交易零時差換匯、線上投保旅平險等需求。

◎華南銀行+ App以客戶需求為中心，提供理財、消費、轉帳、外匯、保險等全方位金融服務。另迎接國門解封，國人換匯需求大爆發，提供多元幣別零時差換匯及到價通知，出國也能時刻掌握最佳換匯點，並以雙A服務「AI金融助理小n」及「AI智能理財」提供智能金融服務，輕鬆掌握資產。

◎Rich家App整合信用卡、基金、保險、貸款與智能理財等個人金融服務，提供客戶「理財+理債」數位平台。

◎華銀保險：透過Rich家App即可辦理24小時線上快速投保，商品涵蓋利變年金、終身壽險、投資型年金險、旅平險等，滿足退休規劃及補足壽險保障。

圓夢理財館：華南永昌證券推出「美股趨勢掃描」、「大戶下單系統」、「移動停損停利」。華南永昌投信推出「台灣環境永續高股息指數基金」、「全球碳中和趨勢指數基金」。

◎華南永昌證券：「美股趨勢掃描」快速研判市場多空、強勢類股與反轉訊號，整合「指標」、「選股」、「策略」三大要素，幫投資人從眾多類股中掃描出鑽石股，讓您快速掌握產業趨勢及個股動向。

「大戶下單系統」為大戶客群設計的專屬介面，並導入獨立的交易主機，幫助大戶客群搶得交易先機，提供專屬的大戶體驗。

「移動停損停利」精準解決投資人痛點，透過移動式的停損停利鎖住既有的獲利，就算遇到空頭市場或是崩盤也能適時出場規避風險。

◎華南永昌投信推出兩檔環境永續主題基金，「台灣環境永續高股息指數基金」為國內首檔以環境友善出發的指數基金，其追蹤指數是由臺灣指數公司與台北大學策略聯盟，為業界第一檔採用國內ESG評鑑機制，精選30檔台股高股息個股，穩定創造現金流。「全球碳中和趨勢指數基金」則是華南永昌投信首檔以全球環境生態出發的指數基金，追蹤「ICE FACTSET全球碳中和趨勢指數」，布局全球碳中和目標下的關鍵產業，包含：乾淨能源技術生產、乾淨能源公用事業、能源儲存和效率、綠色交通、環境和污染管理等，為投資人精準掌握龐大的碳中和潛力商機。

安心產險館：「住宅綜合保險」，商品特色強調「輕損地震險」，主打因地震引起的災損所賠付的保障範圍，以強化消費者的風險概念。

◎華南產險：「住宅綜合保險」擴大承保輕損地震、特定物品、機車火災事故、第三人責任險慰問金、家事代勞、動產火災事故及理賠基礎採彈性化等七大特色，滿足愛屋族的升級保障，讓您面對各項住宅損害攏免驚，未來可透由快速簡便的eCover網路投保輕鬆完成您的風險保障。

圓夢都更館：華南金資產打造「都更危老戰情室」公開資訊平台，透明化的資訊，安心有保障。

◎華南金資產積極配合政府的都市更新及危老重建政策，提供地主誠信公平的重建服務，營造優質居住環境。為了加強都更危老案件資訊公開透明，建立合作雙方互信基礎，特別與金融科技新創公司跨界合作FinTech專案，建置「都更危老戰情室」公開資訊平台，讓民眾隨時掌握都更危老進度，地主也能登入了解更完整資訊，讓重建每一個階段都能順利圓滿推展。

寵粉回饋區：集團積點超有感，點石成金，用點數豐富您的生活。

◎華南金融集團整合旗下金融服務，透過點數生態圈串聯客戶的食衣住行育樂，購買指定產品或申辦服務，無論是在華南銀行申辦黃金存摺定期定額、申請保管箱業務、購買人身保險商品、申辦網路銀行等；透過華南永昌證券買賣股票、複委託交易海外股票等；購買華南產險汽機車強制險、個人傷害險、健康險等，均可獲得「華得來點數」，在「華得來點數兌換網」兌換喜愛的商品或禮票券等。偷偷告訴您，「華得來點數兌換網」也會不定期舉辦活動，完成指定任務就可獲得點數或好禮，點石成金滿足客戶的日常生活，同時也滿足客戶的金融服務需求。

新冠疫情催化全球數位發展，遠距離與零接觸已是時代常識，金融科技帶來全新的生活體驗，也改變了民眾的生活日常。在與病毒共存的後疫情時代，華南金融集團將持續以「金融創新」為民眾服務，打造更智能、更便利的金融好生活。