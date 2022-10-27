「財富傳承」近年已成為高資產客戶最關注的議題之一，為此，第一銀行於10月下旬分別於北、中、南舉辦三場「高資產貴賓稅務講座」，邀請資誠聯合會計師事務所律師鄭策允等專業講師，協助客戶快速掌握2023年即將上路的受控外國企業（CFC）制度，以及房地合一所得稅制度對家族財富傳承的衝擊。

臺灣家族企業占比甚高，許多家族企業自臺灣經濟起飛由一代開創至今已累積鉅額財富，正面臨「下一代接班」與「資產傳承」的課題，律師特別提醒，近年來因應國際反避稅趨勢，政府積極增修相關稅務法令並與各國進行稅務資訊交換，高資產者在規劃資產時，不應停留過往想要隱匿資產的思維，應及早評估CFC制度及實質課稅原則對財富傳承的影響，盤點現有資產並提出合規的調整方案。

第一銀行深耕臺灣123年以來，秉持著以客戶需求為中心的經營理念，除致力提供顧客全方位的金融服務外，為提供高資產客戶頂級尊榮體驗，「富貴豐盈旗艦中心」已於10月6日正式開幕，打造專業團隊，戮力提供高資產客戶「國際級私銀服務」。

在企業主拚搏事業的同時，由第一銀行專業理財顧問團隊為高資產客戶提供整合資產及負債的金融服務，並進一步與外部專業機構合作，協助客戶企業接班、財富傳承、稅務規劃等家族辦公室服務，利用多項理財工具與稅務知識，以面對複雜且多變的市場與稅務環境，藉以保全資產，讓財富得以順利傳承予下一代。