在德國總理蕭茲批准中資購買漢堡港25%股份後，德媒27日引述政府消息人士稱，德國政府還計畫批准中國收購德國埃爾默斯半導體技術公司的晶片廠。

《法國國際廣播》（RFI）引述德國《商報》（Handelsblatt）說，德國經濟部正在審查將埃爾默斯（Elmos）的晶片工廠出售給其競爭對手Silex事宜，而且預計將未來幾周內獲得批准。據《路透》先前的報導指出，Silex是中國賽微電子集團的瑞典子公司。

《商報》補充說，這一預期批准出售晶片工廠的決定，將意味着德國政府的決定可能會與德國情報機構的建議相左。

《路透》聯繫德國經濟部時，該部沒有立即發表評論。埃爾默斯公司的發言人亦拒絕發表評論。

德國埃爾默斯公司去年12月表示，它已同意將位於多特蒙德的晶片廠出售給 Silex Microsystems AB，凈購買價格約為8500萬歐元（8528萬美元）。

據《維基百科》介紹，艾爾默斯是位於德國北萊茵─威斯特法倫州多特蒙德的德國半導體產品製造商，為汽車行業提供特定應用的積體電路。