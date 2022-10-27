美國為首的西方世界，不時施壓產油國龍頭沙烏地阿拉伯增產抑制油價，沙國官員利用自家舉辦的國際投資會議反嗆西方，應靠自己解決能源問題，點出石化燃料投資不足是癥結所在。

有「沙漠達沃斯」之稱的沙國年度「未來投資倡議」（Future Investment Initiative，FII）會議，本周在首都利雅德揭幕。正當沙烏地為了原油產量問題，與美國發生外交齟齬之際，趁機利用這個國際會議場合傳遞利雅德觀點。

沙國高層官員警告，全球對石化燃料的投資不足，以致於躲不過俄烏戰引發的能源危機，今年冬天面臨缺電缺暖氣衝擊，而部分西方政府的作為讓情勢更惡化。

沙烏地阿拉伯國營石油公司Aramco執行長納賽爾（Amin Nasser），25日在FII批評全球脫碳計畫執行成效，直指部分過於偏重再生能源投資，協助國家從煤炭朝乾淨燃料轉型的力道不足。

沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Abdulaziz bin Salman）24日出席FII時，則將砲口對準西方政府釋出緊急儲油的政策。為平抑被俄烏戰爭推高的油價，美國總統拜登今年3月簽署命令，分批釋出1.8億桶戰備儲油（SPR）。

但美國帶頭釋出戰備儲油的作法，被阿卜杜拉齊茲親王指責意圖操縱市場價格。他說：「緊急儲油流失，全世界將在未來幾個月嘗到苦果。」

美國未派遣高階官員出席利雅德FII，白宮強調拜登總統釋出SPR的用意，是要讓美國人負擔得起能源開銷。沙國領銜的石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯組成的OPEC+，10月稍早宣布每日減產200萬桶惹惱拜登政府。

美國11月期中選舉將屆，高通膨惹民怨之際，此減產舉動推升汽油價格。拜登政府曾要求利雅德當局暫緩減產遭拒。

自OPEC+宣布日產量減200萬桶後，布蘭特原油期貨高漲到每桶近97美元，但之後又回檔。周四布蘭特期油漲0.6％，來到每桶96.25美元。