沒想到枕邊人居然傷人最深！一名人妻表示，每次老公負責買飯回家時，都只會帶回兩個便當，一個自己吃，另一個給她和兩個孩子分食，這樣的情況長達12年之久，期間更不乏言語及肢體暴力，而每當孩子問她有吃晚餐時，她總是笑著說：「我在減肥」。這段悲慘的遭遇曝光後，讓許多網友感到心疼。

這名人妻在臉書《靠北婚姻2.0》發文表示，和老公結婚12年育有兩子，分別就讀國小六年級和二年級，但每次老公買飯時，都只買兩個便當，一個自己吃，另一個由人妻和兩個孩子分食，某次孩子對她說：「媽媽你沒有晚餐了」，但人妻怕孩子察覺不對勁，只能把委屈往肚裡吞，笑著回應：「我在減肥」。

人妻表示，由她買飯時，一定是三個便當再加菜，讓一家四口都能吃飽，但12年來老公對她各種輕蔑、辱罵，甚至是拳打腳踢，讓她一度灰心地聲請保護令，換得3個月平靜。殊不知，老公後來假裝求合，不到1個月又露出本性，「動不動就找碴，還拿手機錄影自導自演，吵著要報警」，誇張的行徑連孩子都不能接受，嚷嚷著要上法院控訴「爛爸爸」。

雖然這名人妻說，等到孩子再大一點就會訴請離婚，但貼文曝光後，眾多網友勸她事不宜遲，「好爛的男人，快離開」、「幹嘛等？直接離了啊，老公離開三個月都沒影響生活了，這種投胎到下輩子也不會改的」、「不用等！快刀斬亂麻！二寶已經小二，其實也都知道，小孩很精的，有什麼決策就應該告訴孩子」。

另外，也有許多人同情人妻的遭遇，紛紛留言聲援，「抱抱你…連吃東西都委屈的愛情，不要也罷」、「心疼你，希望你努力離開他」、「希望妳不要再心軟，分開後才是快樂的開始，加油」。

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