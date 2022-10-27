香港網紅兼女Rapper譚淇淇(KiKi)，因為個性自然不做作，有「真女神」稱號，近日網路流傳她穿著浴袍的性感床照，讓網友都忍不住問「有沒有全集？」但這其實是她拍攝保健品廣告的片段，而近日她直接大方曬出「開房照」，還順勢「名正言順露個點」，超搞笑畫面引起熱議。

譚淇淇近日在社群PO文，以「Kiki Tam 開房流出？」為題，直呼「真正的床照來啦」，只見她直接在鏡頭前打開衣服，結果裡面穿的是假的肌肉裝，她也不斷用自信表情展示肌肉，表示「名正言順露個點 」，並感謝「有心人」讓她有機會爆肌，順勢宣傳自己代言保健品，超搞笑畫面讓網友都笑歪。

模特兒出身的譚淇淇，2010年因一首自創曲《Facebook Lover》爆紅，後受到「華人第一Rapper」歐陽靖（MC Jin）的賞識，成為他旗下首位女徒弟，而她也因為在多個領域都有亮眼表現，有「十全女」、「真女神」等封號。

而譚淇淇因為外型甜美、身材火辣，但常不計形象搞笑扮醜，率真不做作個性，讓她受到不少粉絲喜愛，在網路上名氣不小，IG有超過8萬粉絲追蹤。