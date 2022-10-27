加拿大魁北克省國會議會提出動議，「加拿大應脫離大英國協」，表決結果在星期三出爐，只有44票贊成此動議，266票反對，加拿大繼續是大英國協成員，視英國國王為國家元首。

半島電視台(Aljazeera)報導，這一動議是魁人政團(Bloc Québécois)的黨首布蘭謝( Yves-Francois Blanchet)所提的動議，他表示，最近伊麗莎白二世女王(Elizabeth II)的去世，「給加拿大人提供了一個機會，讓我們們趁此時間擺脫老舊不堪的英王室。」

他在辯論會上說：「這是一個時代遺留的錯誤。就像是客廳裡的一層已經剝落褪色的油漆，應該要更新了。」

然而，魁人政團在加拿大是少數派，因為魁北克省的族裔更多是法國人的後代，在觀念上就不喜歡英國，以及王室。他們更著名的主張是是推動魁北克省獨立，同樣沒有成功。在制度上也幾乎不可能通過，因為加拿大為兩院制國會，即使下議院通過，也需要上議會的再複決，同時所有省份也都要同意，才能徹底不認英國君主為國家象徵。

不過，9 月發布的一項民意調查卻顯示，加拿大人較多比例支持脫離君主制；54%的受訪者同意認為，在女王去世後就終止認英國君主為國家象徵，而不同意的比例為46%，兩者相當接近。