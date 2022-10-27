受累於記憶體晶片價格暴跌，三星電子第三季獲利萎縮逾30％，此為近三年來首見。該公司同日宣布副會長李在鎔升任會長，代表創辦人家族第三代正式接班。

三星27日股價小漲0.17％，以59,500韓元作收。今年迄今三星股價累計下挫逾24％。

由於消費者對電腦和智慧型手機等科技產品需求降溫，三星上季營業利益年減31％，降至10.85兆韓元（約77億美元），此為2019年第四季以來首次獲利下滑。

上季淨利年減23.6％，降至9.39兆韓元，營收年增3.8％，金額達76.78兆韓元。

半導體產業在疫情時期享受爆炸性成長，如今三星的金雞母半導體事業卻面臨供給過剩和價格大跌窘境。第三季DRAM和NAND快閃記憶體平均合約價跌幅達兩位數，預料跌勢將延續。

在此同時，美國近日頒布半導體出口禁令，限制晶片製造設備出口大陸，此舉將影響三星在大陸的業務運作。

以部門別而言，半導體部門上季營業利益年減49％，降至5.12兆韓元。手機部門上季營業利益年減3.6％。

鑑於半導體市況疲軟，包括SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）和鎧俠（Kioxia）在內的晶片大廠，近期皆宣布削減資本支出或減產。不過三星則表示無意跟進。

三星記憶體部門執行副總裁Han Jin-man在法說會表示，三星不考慮為了短期供需平衡調整產量。雖然當前市場緊縮，但公司認為需要為中長期需求復甦做準備。

三星預期晶片需求低迷將延續至明年上半年，主因是宏觀經濟不確定性和客戶調整庫存，但下半年在伺服器推動下，晶片需求可望回溫。

另一方面，三星董事會任命54歲的李在鎔出任會長，稱這項人事決策能確保公司穩定，和改善決策流程。

李在鎔2012年出任三星電子副會長，自三星集團董事長李健熙自2014年住院以來，李在鎔便是實質領導人。