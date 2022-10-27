大陸國務院總理李克強26日主持召開國務院常務會議，部署持續落實好穩經濟一籃子政策和接續措施，推動經濟進一步回穩向上；聽取財政金融政策工具支持重大項目建設和設備更新改造情況滙報，部署加快釋放擴消費政策效應；要求深入落實製造業增量留抵稅額即申即退，支持企業紓困和發展。

會議指出，要通過抓落實持續釋放政策效應，保持經濟運行在合理區間。一是繼續狠抓穩經濟一籃子政策落地。督導和服務工作組要繼續督導協調解決問題；二是更大激發市場活力和社會創造力。市場主體已超過1.6億戶，這也是中國經濟韌性所在。要堅持改革開放，深化「放管服」改革，優化營商環境。對相關措施要督促檢查落地；三是各地各方面都要履職盡責保民生，兜牢基本民生底線。

會議指出，要推動擴投資促消費政策加快見效。一是財政金融政策工具支持重大項目建設、設備更新改造，要在第四季形成更多實物工作量。推動項目加快開工建設，確保工程質量。支持民間投資參與重大項目。加快設備更新改造貸款投放，同等支持採購國內外設備，擴大製造業需求並引導預期；二是促進消費恢復成為經濟主拉動力。擴大以工代賑以促就業增收入帶消費，將消費類設備更新改造納入專項再貸款和財政貼息支持範圍。因城施策支持剛性和改善性住房需求。

會議亦指出，實施大規模增值稅留抵退稅，對助企紓困、穩經濟發揮了關鍵作用，消化了大部分積累多年的留抵稅額，對國有、民營、外資市場主體一視同仁。製造業新增留抵退稅到賬平均時間已壓縮至兩個工作日，要繼續落實好這一即申即退舉措，同時強化對小微企業、個體工商戶的退稅服務，確保應退盡退快退，保市場主體、保就業和民生。