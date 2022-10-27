大陸央視網報導，中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅27日與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話指出，普丁總統在中共二十大後第一時間祝賀大會圓滿成功、總書記習近平再次當選，體現了中俄之間高水準的互信和堅定的相互支持。拉夫羅夫強調，俄方願與中方加強各層次接觸，深化多邊合作，共同維護亞太地區和世界和平穩定。

王毅表示，中共二十大是一次團結的大會、勝利的大會，也是一次面向未來的大會。習近平全票當選中共中央總書記，充分體現了全黨和全國人民的共同意願、「兩個確立」，將為中國順利推進中國式現代化進程、實現中華民族偉大復興提供最根本的政治保障。

王毅說，習近平在大會上呼籲務必不忘初心、牢記使命，務必謙虛謹慎、艱苦奮鬥，務必敢於鬥爭、善於鬥爭，這是總結中國革命和建設歷史經驗得出的最重要啟示，既是對9600多萬黨員的要求，也是向全國人民發出的號召。

王毅說，普丁在二十大後第一時間向習近平發賀信，體現了中俄之間高水準的互信和堅定的相互支持。

中方也將堅定支持俄方在普丁領導下，團結帶領俄羅斯人民克服困難、排除干擾，實現發展戰略目標，在國際舞台上進一步確立俄羅斯大國地位。

中俄實現各自發展振興是兩國的正當權利，完全符合時代發展潮流。任何阻擋中俄前進步伐的企圖都不可能得逞。

中方願同俄方深化各層級交往，推動中俄關係和各領域合作不斷邁向更高水準，更好惠及兩國和兩國人民，為動盪不定的世界提供更多的穩定性。

拉夫羅夫祝賀中共二十大圓滿成功，祝賀習近平再次當選總書記，表示二十大是世界級的大事，必將指引中國順利實現民族復興目標。俄方願同中方加強各層次接觸，深化多邊合作，共同維護亞太地區和世界和平穩定。

雙方還就烏克蘭及共同關心的國際和地區問題交換了意見。