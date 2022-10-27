許多家庭為了照護幼兒、老人，都會特地聘請移工協助當幫傭。一位獨生女網友表示，爸爸希望有兒子傳宗接代的觀念根深蒂固，不過由於媽媽不願再生第二胎，所以一直以來都相安無事；沒想到最近爸爸突然宣布家裡的移工懷孕，「爸爸要給你添一個弟弟了」，讓她氣憤到準備搬家。對此，許多網友建議，最好馬上通報相關單位、提告侵害配偶權，媽媽才能奪回應有的權利。

原PO在Dcard發文表示，爸爸當初一直想要兒子，不過媽媽懷孕生她的時候已經32歲，不願再冒風險生第二胎，所以爸爸也只能作罷。原PO提到，雖然小時候爸爸常常感嘆，她如果是男生一定更優秀，不過隨著她越長越大，爸爸也不再有這類重男輕女的抱怨。

原PO提到，家裡一直以來都有聘請一位女移工打掃家裡、照顧爺爺、跟媽媽做家庭手工等，移工有自己的房間、也會跟他們一起吃飯，雙方相處良好；這個月初媽媽突然開始喝酒，喝到半夜回家到廁所狂吐、頭痛不適，直到最近爸爸公布「爸爸要給你添一個弟弟了」，表示移工大肚子了，她才得知媽媽借酒澆愁的真相。

原PO感嘆，「出軌就算了，還對外勞（移工）動手，那現在孩子是歸她還是歸我們家？要怎麼拿到台灣身分證才能陪伴小孩？那需要時間欸！ 難道是要我媽離婚讓她入主嗎！？」爸爸甚至交代不能讓移工做太辛苦的工作，每天拿零用錢給對方，「包吃包住包喝包錢，我媽還給她當僕人」，讓原PO氣得想帶著媽媽離開，媽媽卻因為不甘家庭就這麼被移工奪走而不願搬離，讓原PO無助詢問，「難道沒有什麼好辦法嗎？」

對此，許多人紛紛建議，「快通報，然後外籍勞工侵害配偶權，讓他們賠死」、「去通報管移工的單位，妨礙家庭，趕回去，不要來浪費資源」、「帶你媽去律師事務所諮詢律師…就算不離婚也很多方法可以操作」、「趁她靠婚配或孩子入籍以前告下去啊，也告訴她的仲介公司，讓她在那個圈子直接臭掉以後難找工作，她現在還是外國人，說不定這麼一折騰她會覺得麻煩而自己離開」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！