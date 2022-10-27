高雄大林煉油廠深夜火警 燒紅夜空（網友蕭明光授權提供）

高雄大林煉油廠火警（影／民眾提供）

高雄市小港區中油大林煉油廠27日晚間10時發生火警，從老遠即可見濃煙竄天際，不少網友紛紛回報「大爆炸，有人聽到嗎？」，現場可火勢相當猛烈，一發不可收拾，消防局獲報後出動18車40人前往搶救，初步了解無人員受傷受困，仍待持續確認中，起火原因待釐清。

中油大林煉油廠27日發生火警，火勢一發不可收拾。（洪富賢里長提供／高雄洪靖宜傳真）

中油大林煉油廠27日發生火警，火勢一發不可收拾。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市小港區大林煉油廠27日晚間發生火警，在遠處就可看見濃煙竄上天際。（翻攝自臉書社團《我是小港人》）

高雄市小港區大林煉油廠27日晚間發生火警，不少民眾在家中就可看見猛烈火勢燒紅夜空。（圖／網友蕭明光授權提供）

高雄市小港區大林煉油廠27日晚間失火。（圖／民眾提供）

中油大林廠稍早指出，抱歉這事造成大家困擾。大林煉油廠第三重油脱硫工場高溫區發生起火，目前得知人員皆平安，火勢仍在控制中，起火原因尚在調查中。

大林廠長廖本源表示，現在還不清楚實際狀況，正在開車前往現場釐清中。

對此，高雄市長陳其邁也在臉書貼文指出，今晚10時35分，小港區中林路中油大林煉油廠火警，消防局、環保局、勞工局、警察局、林副市長第一時間已趕赴現場，初步清查無人員受傷受困。持續搶災。

陳其邁提到，初步了解不影響地下工業管線，經發局管線安全辦公室(OPS)持續追蹤狀況。高市府正監測、救災中，隨時更新消息。