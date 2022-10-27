隨著秋冬季節到來，台中金典酒店15樓金園中餐廳端出秋冬限定時令菜，推出「消費滿千，半價加購正宗港廚隱藏版手路菜」活動，不計人數消費折扣後滿千（須滿個人低消），周一可半價加點「魚子醬無骨牛小排」、周二半價加點「冰鎮咕咾海蝦球」、周三半價加點「避風塘煎釀三寶」，皆可不限次數以半價加購。

金典酒店表示，「冰鎮咕咾海蝦球」是主廚最得意的創意之作，發揮巧思以冰鎮手法料理經典菜色咕咾蝦球，進口高級海蝦肉質Q彈細緻，以高油溫下鍋，口感爽脆而不油膩，再快速以冰鎮處理，保持蝦球表皮的酥脆，入口冰涼，咬開時熱燙多汁，冰火交錯，酸酸甜甜，讓人忍不住想一嚐再嚐。

而「避風塘煎釀三寶」也是一道粵系懷舊菜，以鮮打蝦漿鑲入在茄子、彩椒中，以傳統港式避風塘的作法，將蒜、蔥、豆豉、辣椒等調味料切細混合爆香，淋於香煎三寶上，口味香辣下飯，亦是一道高人氣的大人系料理。

金園中餐廳除消費滿千可半價加點的指定菜色外，正宗港式主廚隱藏版手路菜，還有荷塘月色金鎖片、金箔私房黎吞牛、金湯奶油鮮大蝦等季節限定菜餚，分別以荷藕、甘露梨等時令蔬果創意入菜，給秋末冬初的食飲帶來最「著時」的選擇，色、香、味俱全的料理！

金典酒店行政總主廚黎順成表示，秋冬易燥，配合時令烹調的菜餚，往往最能舒緩身心，養生滋補。例如以純手工慢火細燉的招牌私房菜「金典一品砂鍋雞」，使用豬大骨、老母雞、赤肉、金華火腿等嚴選食材，燉煮8小時，將湯頭熬煮至乳白色，濃縮了食材的原汁原味，一打開鍋蓋，就是撲鼻的香氣。

黎順成採取一鍋兩吃的方式：第一吃，品嚐原鍋雞湯的濃郁口感，建議以碗就口直接喝湯，馥郁的雞湯香氣，讓人心醉神馳；第二吃，加入配料牙白心、冬粉、百頁豆腐與手工自製港式雲吞一起燉煮後再次上桌，冬粉吸飽了食材與湯頭的鮮甜，雲吞用料扎實，是秋冬最令人滿足的一道大菜。

金園中餐廳秋冬限定時令菜，還有「梨山蜜蘋果炒日本鮮帶子」、「蘆筍山藥雪花牛」、「菱角紅酒燜雞翅」、「秋葵照燒松阪豬」等。新品上市期間，只要單點「金典一品砂鍋雞」，即可單次半價加購任兩道秋冬時令菜。