匯豐銀行經濟研究團隊估測，全球國內生產總值（GDP）將從2022年的2.9％成長率，放緩至2023年的1.8％，但不會出現全面衰退。為了應對衰退風險，匯豐對全球股票持「偏低」比重的配置，在全球股票組合中，匯豐對亞洲股票持中性評級，增持東南亞及香港股票，東北亞的台灣、韓國股市則持審慎觀點，主要是受到全球經濟放緩衝擊半導體及科技行業，這些產業均為台、韓的出口強項。

匯豐銀行27日舉辦第四季線上投資展望說明會，針對27日調升利率3碼的歐洲央行（ECB），匯豐預判歐元區及英國將於今年第四季步入經濟衰退期。同時，全球通膨問題頑固的情況下，全球平均消費物價指數將從2022年的8.4％高位，稍微放緩至2023年的6.6％，主要央行2023年反向降息的機會因此減低。

匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，美國9月核心通膨高於市場預期、且勞工市場穩健，匯豐預測11月聯準會將再度升息75基點，但12月升息速度料將放緩至50基點，到2023年2月升息將進一步放緩至25基點，將聯邦基金利率上調至4.625％的高峰，「然後，按兵不動！」，聯準會估計也不會在2023年內轉向降息。

因此，我們繼續看好美元持續強勢，尤其兌歐元和英鎊，因美元獲偏高利率、地緣政治不明朗和避險需求支持。由於步入冬季歐洲將面臨限電和停電風險，經濟步入衰退，預期歐元和英鎊將持續承壓。」